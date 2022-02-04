Разнесем Киев ядерными ракетами и поставим 300-метровую статую Путина: на белорусском ТВ пригрозили Украине
На государственном телевидении Беларуси пропагандист Григорий Азаренок выдали очередную порцию угроз в адрес Украины.
Программа “Азарёнок. Тайные пружины политики 2.0” вышла в эфире телеканала СТВ.
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Пропагандист пригрозил Украине нападением с применением ядерного оружия.
«Если мы такие страшные, если мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина”, – сказал Азаренок.
Он также уточнил, что из глаз 300-метрового Путина будут светить лазеры в сторону “прекрасных демократий”, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации.
Как сообщали Власти, президент Беларуси поддержал журналистов, против которых были введены западные санкции, свитшотами со своей собакой Умкой.