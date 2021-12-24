У Берегов Антарктиды начались поиски корабля, затонувшего в 1915 году

Южноафриканский ледокол отправился на поиски корабля британского полярника Эрнеста Шеклтона Endurance, затонувшего у берегов Антарктиды в 1915 году.

Endurance попал в ледяную ловушку у берегов Антарктиды в 1915 году.



Об этом сообщает The Guardian.

Ледокол SA Agulhas II вышел из Кейптауна утром в субботу, 5 февраля.

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Экспедиция под названием Endurance22 продлится от 35 до 45 дней. Команда надеется найти место кораблекрушения с помощью новейших технологий и исследовать его, применив два подводных дрона.

Даже в наш век современных технологий найти Endurance – трудная задача.

«Поверьте мне, это очень сложно, – говорит Менсун Баунд, морской археолог, участник экспедиции Endurance22. – Паковый лед в море Уэдделла постоянно движется по часовой стрелке. Он сжимается и разжимается. Это смертоносная среда».

Более ста лет назад Шеклтон попытался первым совершить переход через всю Антарктиду. Но в море Уэдделла судно Endurance было раздавлено льдами и ушло под воду на глубину 3 тысячи метров. Команде удалось спастись, при этом не погиб ни один человек.

Шеклтон назвал место, где затонул его корабль, «худшей частью самого ужасного моря в мире».

Ранее Власти писали, что в Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Антарктика, корабль