У Берегов Антарктиды начались поиски корабля, затонувшего в 1915 году
Южноафриканский ледокол отправился на поиски корабля британского полярника Эрнеста Шеклтона Endurance, затонувшего у берегов Антарктиды в 1915 году.
Об этом сообщает The Guardian.
Ледокол SA Agulhas II вышел из Кейптауна утром в субботу, 5 февраля.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Экспедиция под названием Endurance22 продлится от 35 до 45 дней. Команда надеется найти место кораблекрушения с помощью новейших технологий и исследовать его, применив два подводных дрона.
Даже в наш век современных технологий найти Endurance – трудная задача.
«Поверьте мне, это очень сложно, – говорит Менсун Баунд, морской археолог, участник экспедиции Endurance22. – Паковый лед в море Уэдделла постоянно движется по часовой стрелке. Он сжимается и разжимается. Это смертоносная среда».
Более ста лет назад Шеклтон попытался первым совершить переход через всю Антарктиду. Но в море Уэдделла судно Endurance было раздавлено льдами и ушло под воду на глубину 3 тысячи метров. Команде удалось спастись, при этом не погиб ни один человек.
Шеклтон назвал место, где затонул его корабль, «худшей частью самого ужасного моря в мире».
Ранее Власти писали, что в Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле.