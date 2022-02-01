До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

Стремительное распространение штамма коронавируса “Омикрон” приведет к увеличению заболеваемости до 60 тысяч случаев в сутки в ближайшие две недели.

Ляшко рассказал о скором пике заболеваемости



Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, «Омикрон» менее смертельный штамм, чем “Дельта”.

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«За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма Омикрон и коронавирусной инфекции, в частности, новый отчет от CDC показывает, что Омикрон-волна в среднем влечет за собой 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время «Дельта»-волны умирало в среднем 13 человек из 1000 инфицированных», — объяснил министр.

Он также добавил, что сейчас в больницах лечатся от коронавируса 27 217 больных, что на 3 тысячи больше, чем неделю назад.

В целом же готов принять пациентов в Украине 71 630 ковидных коек, из них — 96,3% обеспечены кислородом. В свою очередь, загруженность коек с кислородом составляет 40,9%.

«Благодаря вакцинации за 40 тысяч случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают только треть всех имеющихся в стране коек… Две из трех реанимационных наковальни кровати остаются быть свободными», — пояснил Ляшко.

С койками для больных детей все тоже выглядит нормально. Для госпитализации готово 5 282 койки, а занято пока 2595.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки воскресенья по данным на утро 7 февраля выявлено 23378 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 174 человека.

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Тэги: covid-19, виктор ляшко, Омикрон