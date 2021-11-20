Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

В Тернополе от коронавируса умер 19-летний парень.

Был ли парень вакцинирован - не уточняется



Об этом сообщают «Тернополяны» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольгу Ярмоленко.

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На днях во 2-й городской больнице Тернополя умер 19-летний пациент. У парня была диагностирована пневмония, которая развилась на фоне COVID-19.

Медики пытались помочь парню в течение 7 дней, однако результатов лечение не дало. До этого парень 10 дней лечился самостоятельно, а в больницу поступил уже в тяжелом состоянии.

«У лица не было сопутствующих патологий. Он находился на лечении всего 7 дней. Перед тем 10 дней лечился амбулаторно, был где-то на Львовщине, потом приехал в Тернополь в общежитие, самостоятельно принимал жаропонижающие препараты», — сообщает Ольга Ярмоленко.

У парня была диагностирована идиопатическая пневмония с фиброзом, однако других сопутствующих патологий обнаружено не было.

Медики выражают сочувствие родным и близким погибшего. Был ли парень вакцинирован – не уточняется.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве от COVID-19 умер 4-месячный малыш.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, студент, коронавирус