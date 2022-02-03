ГБР вызвало Януковича на допрос

Беглого экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают на допрос в ГБР.

В деле также фигурирует Константин Кобзарь, который ранее занимал должность заместителя начальника УГО и начальника Службы безопасности Януковича



Повестку о вызове Януковича опубликовали в газете «Урядовий кур’єр» 5 февраля.

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Виктора Януковича вызывают в государственное бюро расследований в рамках уголовного производства по делу о дезертирстве сотрудников Управления госохраны.

«Вам необходимо явиться 9 февраля в 9.00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого», – сказано в повестке.

В деле также фигурирует Константин Кобзарь, который ранее занимал должность заместителя начальника УГО и начальника Службы безопасности Януковича.

Ранее в ГБР сообщали, что в ноябре 2021 года сотрудники бюро сообщили о подозрении Кобзарю.

Бывшего начальника охраны беглого президента обвиняют в незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве.

Как ранее сообщали Власти, бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Януоквич, допрос, ГБР, дбр