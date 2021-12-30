НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:50 07 Февраля 2022 Просмотров 814   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

В Киевской области водитель грузовика спровоцировал смертельно ДТП и сбежал с места аварии.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщает Полиция Киевской области. Инцидент произошел 6 февраля около 21:30.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На 45-м километре автодороги Киев-Чоп вблизи села Копылов произошло смертельное ДТП с участием грузовика «Daf-ХF» и легкового автомобиля «BAЗ-2111″.

По предварительной информации, водитель грузовика «Daf-ХF» во время разворота не пропустил автомобиль «BAЗ-2111″, который двигался во встречно направлении и допустил с ним столкновение.

В результате столкновения 43-летний пассажир «BAЗа» погиб на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Легковушка врезалась в заднюю часть грузовика

"ВАЗ" после столкновения

Непосредственно после ДТП, водитель грузовика попытался покинуть место происшествия, однако уже через несколько минут его задержали. Им оказался 28-летний житель Волынской области.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, дтп, киевская область, жертвы, грузовик, Чоп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.12.2021 12:27
Под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие
ТОР
19.11.2021 12:26
Под Киевом два грузовика влетели в заправку
ТОР
15.11.2021 12:39
В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

14:50 Украина

Попросила дочь снять с себя крестик: в Днепре женщина выбросилась из окна на 4-м этаже

13:47 Украина

Десять дней лечил COVID-19 дома: в Тернополе умер 19-летний студент

13:26 Украина

До 60 тысяч больных в сутки: Ляшко сказал, когда будет пик заболеваемости “Омикроном”

13:01 Украина

Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети

16:19 Украина

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Китайскую фигуристку затравили в Сети за неудачный дебют на Олимпиаде

11:09 Мир

Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

10:09 Мир

Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина

17:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com