Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не уступил дорогу ВАЗу и удрал после столкновения

В Киевской области водитель грузовика спровоцировал смертельно ДТП и сбежал с места аварии.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство



Об этом сообщает Полиция Киевской области. Инцидент произошел 6 февраля около 21:30.

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На 45-м километре автодороги Киев-Чоп вблизи села Копылов произошло смертельное ДТП с участием грузовика «Daf-ХF» и легкового автомобиля «BAЗ-2111″.

По предварительной информации, водитель грузовика «Daf-ХF» во время разворота не пропустил автомобиль «BAЗ-2111″, который двигался во встречно направлении и допустил с ним столкновение.

В результате столкновения 43-летний пассажир «BAЗа» погиб на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Непосредственно после ДТП, водитель грузовика попытался покинуть место происшествия, однако уже через несколько минут его задержали. Им оказался 28-летний житель Волынской области.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, киевская область, жертвы, грузовик, Чоп