В Черкасской больнице украли 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19
В одном из медицинских учреждений Черкасс администрация больницы присвоила 12 млн грн бюджетных средств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Согласно материалам следствия, преступную схему организовала заместитель начальника финотдела. В течение двух лет женщина в сговоре с сообщниками тратила бюджетные средства на ремонтные работы, которые по факту не проводились.
Деньги были выделены государством для борьбы с пандемией коронавируса.
Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат, суммы которых превышали нормы зарплат как сотрудникам больницы, так и работникам якобы предоставлявшим услуги ремонта.
Благодаря преступной схеме, злоумышленника удалось присвоить почти 12 млн грн государственных средств, выделенных Национальной службой здоровья Украины на борьбу с пандемией COVID-19.
Заместителю руководителя финансового отдела медучреждения вручили подозрение по статье о присвоении и растрате государственного имущества.
Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности возможных соучастников преступления.
Как ранее сообщали Власти, подрядчик присвоил 19 миллионов гривен при модернизации одной из воинских частей.