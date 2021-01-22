В Черкасской больнице украли 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19

В одном из медицинских учреждений Черкасс администрация больницы присвоила 12 млн грн бюджетных средств.

Заместителю руководителя финансового отдела медучреждения вручили подозрение по статье о присвоении и растрате государственного имущества



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Согласно материалам следствия, преступную схему организовала заместитель начальника финотдела. В течение двух лет женщина в сговоре с сообщниками тратила бюджетные средства на ремонтные работы, которые по факту не проводились.

Деньги были выделены государством для борьбы с пандемией коронавируса.

Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат, суммы которых превышали нормы зарплат как сотрудникам больницы, так и работникам якобы предоставлявшим услуги ремонта.

Благодаря преступной схеме, злоумышленника удалось присвоить почти 12 млн грн государственных средств, выделенных Национальной службой здоровья Украины на борьбу с пандемией COVID-19.

Заместителю руководителя финансового отдела медучреждения вручили подозрение по статье о присвоении и растрате государственного имущества.

Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности возможных соучастников преступления.

Как ранее сообщали Власти, подрядчик присвоил 19 миллионов гривен при модернизации одной из воинских частей.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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