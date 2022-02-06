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16:12 07 Февраля 2022 Просмотров 185   КомментариевКомментарии

В НАТО хотят пустить в Европу газ из Алжира: построят газопровод

В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, который обеспечит прокачку не менее 7 млрд кубометров газа из Африки в год.

Европа хочет снизить зависимость от российского газа

Об этом сообщила La Vanguardia. Такой шаг заметно уменьшит зависимость Европы от российского газа на ближайшие годы.

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Рассматривается план превращения Пиренейского полуострова в распределительную платформу для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы. Газ будут хранить и перерабатывать восемь заводов, расположенных в Испании и Португалии.

Отмечено, что планируется возобновить несостоявшийся проект Midcat – средиземноморский газовый коридор, строительство которого свернули три года назад. Тода испанские и французские регулирующие органы решили, что газопровод не будет рентабельным из-за замены газа альтернативными источниками энергии. Стоимость проекта оценивалась в 400 млн евро.

Также отмечено, что в возрождении проекта сильно заинтересована Германия.

Таким образом, планируется переосмыслить старый проект генерала де Голля 1950-х годов по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна.

Старый проект Midcat реанимируют

Старый проект Midcat реанимируют

Как сообщали Власти, поставки российского газа в Европу в октябре – ноябре сократились на 25% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: НАТО, газ
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