В НАТО хотят пустить в Европу газ из Алжира: построят газопровод
В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, который обеспечит прокачку не менее 7 млрд кубометров газа из Африки в год.
Об этом сообщила La Vanguardia. Такой шаг заметно уменьшит зависимость Европы от российского газа на ближайшие годы.
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Рассматривается план превращения Пиренейского полуострова в распределительную платформу для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы. Газ будут хранить и перерабатывать восемь заводов, расположенных в Испании и Португалии.
Отмечено, что планируется возобновить несостоявшийся проект Midcat – средиземноморский газовый коридор, строительство которого свернули три года назад. Тода испанские и французские регулирующие органы решили, что газопровод не будет рентабельным из-за замены газа альтернативными источниками энергии. Стоимость проекта оценивалась в 400 млн евро.
Также отмечено, что в возрождении проекта сильно заинтересована Германия.
Таким образом, планируется переосмыслить старый проект генерала де Голля 1950-х годов по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна.
Как сообщали Власти, поставки российского газа в Европу в октябре – ноябре сократились на 25% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.