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Главная » Украина » Общество
16:22 07 Февраля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Украине вдвое сократили срок самоизоляции для больных COVID-19: есть условие

Через 5 дней с даты появления симптомов COVID-19 или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать при условии отсутствия симптомов болезни.

Срок самоизоляции сократили до 5 дней

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины. По истечении 5 дней делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

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В то же время, если прошло менее 5 дней, но ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Как сообщали Власти, правительство Украины отменило обязательную самоизоляцию при пересечении КПВВ при въезде с оккупированной территории.

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Тэги: covid-19
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