Главы МИД трех европейских стран встретились с украинскими военными на Донбассе
Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии побывали на прифронтовой зоне на востоке Украины.
Фотографии и видео из поездки опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис у себя в Twitter.
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В Украину с общими визитом прибыли министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. В ходе визита министры побывали в прифронтовой зоне на Донбассе.
S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
Иностранным чиновникам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения. На фото – министры одетые в защитную экипировку в окружении украинских военнослужащих.
S @JanLipavsky na linii dotyku. pic.twitter.com/27zZaUG2rA
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
В МИД Украины отметили, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.
После Донбасса, министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Как ранее сообщали Власти, министра обороны Канады прибыла в Украину с официальным визитом.