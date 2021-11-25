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Главная » Украина » Политика
16:37 07 Февраля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Главы МИД трех европейских стран встретились с украинскими военными на Донбассе

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии побывали на прифронтовой зоне на востоке Украины.

Это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата

Фотографии и видео из поездки опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис у себя в Twitter.

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В Украину с общими визитом прибыли министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. В ходе визита министры побывали в прифронтовой зоне на Донбассе.

Иностранным чиновникам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения. На фото – министры одетые в защитную экипировку в окружении украинских военнослужащих.

В МИД Украины отметили, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

После Донбасса, министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как ранее сообщали Власти, министра обороны Канады прибыла в Украину с официальным визитом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Чехия, мид, визит, Словакия, Донбасс, австрия
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