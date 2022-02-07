В Киеве избили советника генпрокурора

В Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили и избила его.

Адеишвили был близким соратником саакашвили



Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, мужчина стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные и спросили его имя и фамилию.

Убедившись, что он именно Адеишвили, злоумышленники набросились на советника с криками «Получай за наш народ!»

На место происшествия очевидцы вызвали полицию. Когда они прибыли, нападающие уже успели скрыться.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Зураб Адеишвили занимал пост министра юстиции Грузии при правлении президента Михаила Саакашвили, был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен Генеральным прокурором.

После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден выехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

Как сообщали Власти, в Киеве злоумышленники избили и ограбили журналиста и телеведущего Андрея Куликова, нападавших оперативно задержали в тот же день.

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