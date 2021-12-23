На Мадагаскар обрушился циклон “Батсирай”: почти 50 тысяч людей эвакуировали, 10 погибли

Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95 процентов зданий были разрушены.

Ураган полностью уничтожил несколько деревень.



Об этом сообщает Al Jazeera.

Циклон обрушился на остров вечером в субботу, 5 февраля. Порывы ветра достигали скорости 235 км/ч. Циклон принес обильные дожди, что привело к наводнениям и оползням на востоке Мадагаскара.

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Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 км к юго-востоку от столицы Антананариву.

По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой.

Ураган сорвал крыши даже с самых прочных зданий – школ и церквей. Деревянные же постройки практически полностью разрушены.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, до 50 тысяч жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои жилища.

В январе Мадагаскар пострадал от другого тропического циклона «Ана», жертвами которого стали 55 человек.

Ранее Власти писали, что более миллиона жителей Мадагаскара страдают от сильного голода из-за последствий изменения климата.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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