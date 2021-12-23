На Мадагаскар обрушился циклон “Батсирай”: почти 50 тысяч людей эвакуировали, 10 погибли
Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95 процентов зданий были разрушены.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Циклон обрушился на остров вечером в субботу, 5 февраля. Порывы ветра достигали скорости 235 км/ч. Циклон принес обильные дожди, что привело к наводнениям и оползням на востоке Мадагаскара.
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Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 км к юго-востоку от столицы Антананариву.
По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой.
Ураган сорвал крыши даже с самых прочных зданий – школ и церквей. Деревянные же постройки практически полностью разрушены.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, до 50 тысяч жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои жилища.
В январе Мадагаскар пострадал от другого тропического циклона «Ана», жертвами которого стали 55 человек.
Ранее Власти писали, что более миллиона жителей Мадагаскара страдают от сильного голода из-за последствий изменения климата.