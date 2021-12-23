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Главная » Мир » Происшествия
19:28 07 Февраля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

На Мадагаскар обрушился циклон “Батсирай”: почти 50 тысяч людей эвакуировали, 10 погибли

Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95 процентов зданий были разрушены.

Ураган полностью уничтожил несколько деревень.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Циклон обрушился на остров вечером в субботу, 5 февраля. Порывы ветра достигали скорости 235 км/ч. Циклон принес обильные дожди, что привело к наводнениям и оползням на востоке Мадагаскара.

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Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 км к юго-востоку от столицы Антананариву.

По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой.

Ураган сорвал крыши даже с самых прочных зданий – школ и церквей. Деревянные же постройки практически полностью разрушены.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, до 50 тысяч жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои жилища.

В январе Мадагаскар  пострадал от другого тропического циклона «Ана», жертвами которого стали 55 человек.

Ураган сопровождался проливными дождями, многие поселения оказались затоплены.

Ранее Власти писали, что более миллиона жителей Мадагаскара страдают от сильного голода из-за последствий изменения климата.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: циклон, Мадагаскар
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