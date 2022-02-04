Лидеры G-7 собираются встретиться из-за российской угрозы Украине

Лидеры стран «большой семерки» — Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании — могут провести виртуальное совещание 24 февраля, чтобы обсудить наращивание российской военной мощи вблизи Украины.

Лидеры "Большой семерки" планируют встречу в феврале



Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По словам одного из них, цель возможной встречи состоит в том, чтобы лидеры «Большой семерки» и руководители ЕС обсудили возможные санкции в случае, если Россия решит вторгнуться в Украину, сохраняя при этом конструктивный подход, который способствует дипломатическому выходу из напряженности.

По словам другого источника, дата саммита еще не определена и может быть перенесена в зависимости от развития событий.

Отношения с Россией были среди тем, обсуждавшихся дипломатами G-7, которые в течение двух дней встречались в Берлине в конце прошлого месяца.

Как сообщали Власти, страны G-7 подготовили в декабре 2021 года проект заявления в котором предупредили Россию, что она столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками, если нападет на Украину.

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Тэги: g-7, Россия - страна агрессор