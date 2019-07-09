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07:21 08 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин предложил Порошенко политическое убежище в России: тот ответил

Президент России Владимир Путин иронично предложил пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

Путин потроллил Порошенко

Свое предложение Путин озвучил во время пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции.

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По словам Путина, когда Порошенко еще был президентом Украины, он его предупреждал, что в случае проблем в будущем тот может рассчитывать на политическое убежище в России.

“Он тогда иронизировал тогда вдоволь по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу – вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он совершил немало ошибок в этом отношении. Но все же, его преследование как государственного преступника тоже – чрезмерная заявка на успех нынешнего руководства», – сказал Путин.

И добавил, что Россия готова “таким, как господин Порошенко”, предоставить политическое убежище.

Порошенко вскоре ответил в Facebook на предложение Путина.

«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин”, – написал пятый президент.

В свете этого он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно на это направить усилия правоохранительных органов, которые, по словам политика, сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой.

“А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины», – заключил Порошенко.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером России Владимиром Путиным переговоры, которые длились около шести часов.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Путин, Петр Порошенко
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