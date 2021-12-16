Финляндия закупит у США десятки истребителей F-35

Официальное соглашение о закупке Финляндией истребителей F-35 может быть подписано уже в пятницу, 11 февраля.

Группа истребителей F-35 ВВС США выполняет воздушные маневры на учениях в штате Юта.



Об этом сообщает Reuters.

«Это доказательство того, насколько серьезно Финляндия относится к своей национальной обороне», – заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.

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По словам посла, эти закупки – «часть долгосрочного планирования», и они и не связаны с текущей ситуацией в мире.

В декабре Финляндия заявила, что заменит свои устаревшие боевые самолеты F/A-18 на 64 самолета F-35 в рамках сделки на сумму 9,4 млрд долларов. Основным подрядчиком по поставке самолетов является компания Lockheed Martin.

Россия, имеющая протяженную границу с Финляндией, продолжает стягивать войска вблизи границ Украины. Финляндия, у которой была сложная история взаимоотношений с Россией, включая военные конфликты, не вступает в НАТО, но всегда заявляет, что имеет право подать заявку на членство в альянсе, когда пожелает, отмечает агентство.

Отметим, что F-35 – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

Ранее Власти писали, что премьер-министр Финляндии Санна Марин в новогоднем обращении заявила, что Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Финляндия, истребители