В США разбился боевой истребитель
Самолет Mirage F1, который влетел с базы ВВС США в штате Аризона, выполнял обычный тренировочный полет.
Об этом сообщает FOX 10 Phoenix.
Самолет разбился в 24 км к северо-западу от базы американских ВВС «Люк».
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Пилот успел катапультироваться, однако при приземлении получил легкие травмы, сообщили военные. Никто на земле в результате аварии не пострадал.
«Наши летчики являются нашим важнейшим ресурсом, и мы стремимся выполнять нашу миссию, чтобы как можно безопаснее готовить лучших пилотов-истребителей в мире. Хорошо, что никто не пострадал на месте падения, а пилот благополучно катапультировался и обошелся лишь незначительными травмами», – отметили в военной части.
Отмечается, что устаревшие самолеты данного типа используются в США на учениях в качестве «вероятного противника».
Ранее Власти писали, что семь военнослужащих получили ранения при посадке самолета F-35C на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море.