США отправили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles

Истребители ВВС США F-15 Eagles прибудут на авиабазу в Ласке, чтобы укрепить коллективную оборону НАТО.

Истребители ВВС США F-15 Eagles.



Об этом сообщает сайт ВВС США.

«Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства», – сказал генерал Джеффри Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

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По словам генерала, это «демонстрирует солидарность» Североатлантического альянса.

«Мы продолжаем работать вместе для осуществления нашей оборонительной миссии», – сказал он.

Американские истребители F-15 Eagle будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют патрулирование на Балтике с литовской авиабазы в Шяуляе.

Дополнительные истребители укрепят боеготовность и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь на границах с Украиной, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что США начали перебрасывать своих военных в Европу.

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Тэги: НАТО, Польша, истребители, ВВС США