В доме Ярославского и его гостинице провели обыски: что искали

Следователи Нацполиции провели обыски в доме бизнесмена Александра Ярославского и в принадлежащей ему гостинице Kharkiv Palace в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

Проведение обысков было санкционировано судом



Об этом сообщил отдел коммуникации полиция Харьковской области.

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Кроме того, обыски провели и по адресу проживания мужчины, который обратилось в полицию с информацией о своей причастности к у ДТП.

Отмечается, что цель обыска – извлечение информации из камер видеонаблюдения для подтверждения использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП.

Ранее Власти сообщали:

в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля кортежа бизнесмена Ярославского.

После того как информация о ДТП с участием автомобиля бизнесмена распространились по сети, Ярославский покинул Украину.

Полицейские вызвали на допрос возможного участника смертельного ДТП, в котором погиб человек, – бизнесмена Ярославского.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль кортежа которого сбил человека, заявил, что спал дома в момент ДТП.

Затем последовало заявление компании Ярославского DCH о том, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб.

После этого сотрудник компании DСН в сопровождении адвоката пришел в полицию утром 10 февраля и дал показания о смертельном ДТП. Он сознался в том, что сбил кого-то на вечерней трассе. Однако, по его словам, он не знал, что под колесами автомобиля оказался человек.

Глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

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Тэги: Харьков, Александр Ярославский, ДТП с Ярославским