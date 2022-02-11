У российской фигуристки Валиевой подтвердили допинг

Допинг-проба российски фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

Точку в вопросе отстранения российской спортсменки поставит международный олимпийский комитет в Спортивном арбитражном суде



Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на международное антидопинговое агенство.

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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили вещество триметазидин. С 2015 года спортсменам запретили употреблять это вещество как во время соревнований, так и вне, поскольку триметазидин может использоваться для стимулирования работы сердца.

Отмечается, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло пробу у Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге еще 25 декабря 2021. Однако о положительной пробе стало известно только 8 февраля, когда результаты тестирования опубликовала лаборатория в Стокгольме, аккредитованная при Всемирном антидопинговом агентстве.

После подтверждения допинга РУСАДА сразу же устранило Валиеву от всех спортивных соревнований, включая Зимнюю Олимпиаду. Правда спустя некоторое время фигуристка обжаловала это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА.

Точку в вопросе отстранения российской спортсменки поставит международный олимпийский комитет в Спортивном арбитражном суде. Его решение ждут до 15 февраля.

Как сообщали Власти, российского участника Олимпиады-2020 уличили в применении допинга.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, олимпийские игры, доппинг, фигурситка