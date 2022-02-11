НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
12:22 11 Февраля 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

У российской фигуристки Валиевой подтвердили допинг

Допинг-проба российски фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

Точку в вопросе отстранения российской спортсменки поставит международный олимпийский комитет в Спортивном арбитражном суде

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на международное антидопинговое агенство.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили вещество триметазидин. С 2015 года спортсменам запретили употреблять это вещество как во время соревнований, так и вне, поскольку триметазидин может использоваться для стимулирования работы сердца.

Отмечается, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло пробу у Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге еще 25 декабря 2021. Однако о положительной пробе стало известно только 8 февраля, когда результаты тестирования опубликовала лаборатория в Стокгольме, аккредитованная при Всемирном антидопинговом агентстве.

После подтверждения допинга РУСАДА сразу же устранило Валиеву от всех спортивных соревнований, включая Зимнюю Олимпиаду. Правда спустя некоторое время фигуристка обжаловала это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА.

Точку в вопросе отстранения российской спортсменки поставит международный олимпийский комитет в Спортивном арбитражном суде. Его решение ждут до 15 февраля.

Как сообщали Власти, российского участника Олимпиады-2020 уличили в применении допинга.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, олимпийские игры, доппинг, фигурситка
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.02.2022 08:52
В России на Камчатке разбился самолет: есть погибшие
ТОР
10.02.2022 15:02
Госдума рассмотрит признание “ЛНР” и “ДНР” на следующей неделе
ТОР
10.02.2022 13:48
НАТО предложило России новые переговоры по Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия сняла блокаду Азовского моря: надавила Великобритания

07:21 Украина

Американская пара нашла в подвале чемоданы, набитые деньгами

23:40 Мир

В США священник 20 лет неправильно крестил детей: все обряды признаны недействительными

22:39 Мир

Умерла жена старшего сына Геннадия Кернеса

19:41 Украина

Под зданием горсовета Кривого Рога прогремел взрыв. Видео

12:30 Украина

За ковидную тысячу украинцы смогут выписать газеты и журналы

11:47 Украина

В Украине осталась только одна “желтая” зона карантина: остальные “красные” и “оранжевые”

09:46 Украина

Макрон договорился с Путиным о том, что ни с кем не согласовал: Кремль недоволен, Западу интересно

16:04 Мир

Все успеют: срок действия “ковидной тысячи” продлили до 9 месяцев

15:55 Украина

Во Франции вспыхнул пожар на фабрике по производству денег. Видео

15:31 Мир

“Финляндизация” Украины все же рассматривается: что это значит

13:17 Украина

Новости | NetGameSlots.com