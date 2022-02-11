Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении человека, который заявил о своей причастности к ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Полицейские изъяли два автомобиля Ярославского



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Установлено лицо погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Кроме того, работники полиции уже осуществили санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства Ярославского, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о причастности к ДТП.

Целью обыска было извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП.

По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, сервера, информация с которых тщательно отрабатывается.

Ранее Власти сообщали:

в Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля кортежа бизнесмена Ярославского.

После того как информация о ДТП с участием автомобиля бизнесмена распространились по сети, Ярославский покинул Украину.

Полицейские вызвали на допрос возможного участника смертельного ДТП, в котором погиб человек, – бизнесмена Ярославского.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль кортежа которого сбил человека, заявил, что спал дома в момент ДТП.

Затем последовало заявление компании Ярославского DCH о том, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб.

После этого сотрудник компании DСН в сопровождении адвоката пришел в полицию утром 10 февраля и дал показания о смертельном ДТП. Он сознался в том, что сбил кого-то на вечерней трассе. Однако, по его словам, он не знал, что под колесами автомобиля оказался человек.

Глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Следователи Нацполиции провели обыски в доме бизнесмена Александра Ярославского и в принадлежащей ему гостинице Kharkiv Palace в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно попытки фальсификации дела о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: ДТП с Ярославским