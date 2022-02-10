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Главная » Украина » Происшествия
16:31 11 Февраля 2022 Просмотров 123   КомментариевКомментарии

На въезде в Борисполь массовое ДТП: одно авто улетело в кювет и перевернулось

В пятницу вечером в Борисполе на Окружной произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств.

В Борисполе столкнулось несколько авто

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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В результате столкновения автомобилей, один из них после удара вылетел с дороги в кювет, где еще и опрокинулся.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте работают правоохранители.

Как сообщали Власти, в Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, борисполь
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