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16:31 11 Февраля 2022 123 Комментарии
На въезде в Борисполь массовое ДТП: одно авто улетело в кювет и перевернулось
В пятницу вечером в Борисполе на Окружной произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств.
В Борисполе столкнулось несколько авто
Об этом сообщил Киев Оперативный.
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В результате столкновения автомобилей, один из них после удара вылетел с дороги в кювет, где еще и опрокинулся.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
На месте работают правоохранители.
Как сообщали Власти, в Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
Тэги: дтп, борисполь
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