На въезде в Борисполь массовое ДТП: одно авто улетело в кювет и перевернулось

В пятницу вечером в Борисполе на Окружной произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств.

В Борисполе столкнулось несколько авто



Об этом сообщил Киев Оперативный.

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В результате столкновения автомобилей, один из них после удара вылетел с дороги в кювет, где еще и опрокинулся.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте работают правоохранители.

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Как сообщали Власти, в Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

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