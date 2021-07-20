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17:44 11 Февраля 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

На Ривненщине произошел бой между СБУшниками и копателями янтаря: ранены пятеро гражданских и три сотрудника спецслужбы

В Ривненской области на сотрудников СБУ напали местные жители за расследование незаконной добычи янтаря.

В результате инцидента были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ

Об этом сообщает Управление СБУ в Ривненской области. Инцидент произошел в четверг, 10 февраля.

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Вблизи села Ельное Сарненского района на сотрудников СБУ напали местные жители, когда правоохранители проводили следственно-оперативные мероприятия по противодействию незаконной добыче янтаря.

Злоумышленники не реагировали на требования правоохранителей и были вооружены топорами, а также другим холодным и травматическим оружием. В вязи с этим сотрудникам спецслужбы пришлось отбиваться от нападающих с применением оружия.

В результате инцидента были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Сейчас их жизни ничего не угрожает, большинство пострадавших от госпитализации отказались.

В ходе рассеивания незаконной добычи янтаря СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной деятельностью. Открыто несколько уголовных производств, в том числе и за нападение на должностных лиц.

Как сообщали Власти, самый большой в Украине за всю историю: камень янтаря более 5 кг нашли в Ровенской области.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: СБУ, нападение, янтарь, добыча, ривненская область
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