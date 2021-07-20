На Ривненщине произошел бой между СБУшниками и копателями янтаря: ранены пятеро гражданских и три сотрудника спецслужбы
В Ривненской области на сотрудников СБУ напали местные жители за расследование незаконной добычи янтаря.
Об этом сообщает Управление СБУ в Ривненской области. Инцидент произошел в четверг, 10 февраля.
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Вблизи села Ельное Сарненского района на сотрудников СБУ напали местные жители, когда правоохранители проводили следственно-оперативные мероприятия по противодействию незаконной добыче янтаря.
Злоумышленники не реагировали на требования правоохранителей и были вооружены топорами, а также другим холодным и травматическим оружием. В вязи с этим сотрудникам спецслужбы пришлось отбиваться от нападающих с применением оружия.
В результате инцидента были ранены пять местных жителей и три сотрудника СБУ. Сейчас их жизни ничего не угрожает, большинство пострадавших от госпитализации отказались.
В ходе рассеивания незаконной добычи янтаря СБУ установила местных жителей, занимавшихся незаконной деятельностью. Открыто несколько уголовных производств, в том числе и за нападение на должностных лиц.
Как сообщали Власти, самый большой в Украине за всю историю: камень янтаря более 5 кг нашли в Ровенской области.