“Наш” прекратил вещание: СНБО ввел санкции, Зеленский подписал
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала «НАШ», принадлежащего экс-нардепу Евгению Мураеву, а президент Владимир Зеленский оперативно подписал указ.
О введении санкций сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания в Харькове 11 февраля.
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«Введены ограничительные санкции против компании «Наша Прага», против компании “НАШ 24″, «НАШ 365″ и, компании, насколько мы проинформированы, являющейся обладателем всех этих компаний, и которая находится на Кипре в городе Лимасол – Proteas House 155 III Makariou. Сроком 5 лет”, – сообщил Данилов.
Он пояснил, что санкции введены по представлению Службы безопасности Украины.
“Речь не идет – НАШ, ваш, мой, твой – любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решение», – пояснил секретарь СНБО.
В свою очередь Зеленский ввел решение СНБО о санкциях в отношении телеканала «НАШ».
Он оперативно подписал указ №52/2022, опубликованный на сайте Офиса президента.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано в документе.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В тот же день, 11 февраля, около 22:00 вещание телеканала прекратилось, однако «НАШ» продолжает онлайн-трансляцию в YouTube.
Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, накладывающего санкции относительно компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.
Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что решение по блокированию телеканалов 112, Newsone и ZIK готовилось восемь месяцев и отменить его уже нельзя.