“Наш” прекратил вещание: СНБО ввел санкции, Зеленский подписал

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала «НАШ», принадлежащего экс-нардепу Евгению Мураеву, а президент Владимир Зеленский оперативно подписал указ.

Телеканал выключился практичесчки сразу после оглашения санкций



О введении санкций сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания в Харькове 11 февраля.

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«Введены ограничительные санкции против компании «Наша Прага», против компании “НАШ 24″, «НАШ 365″ и, компании, насколько мы проинформированы, являющейся обладателем всех этих компаний, и которая находится на Кипре в городе Лимасол – Proteas House 155 III Makariou. Сроком 5 лет”, – сообщил Данилов.

Он пояснил, что санкции введены по представлению Службы безопасности Украины.

“Речь не идет – НАШ, ваш, мой, твой – любые документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решение», – пояснил секретарь СНБО.

В свою очередь Зеленский ввел решение СНБО о санкциях в отношении телеканала «НАШ».

Он оперативно подписал указ №52/2022, опубликованный на сайте Офиса президента.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – сказано в документе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В тот же день, 11 февраля, около 22:00 вещание телеканала прекратилось, однако «НАШ» продолжает онлайн-трансляцию в YouTube.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, накладывающего санкции относительно компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что решение по блокированию телеканалов 112, Newsone и ZIK готовилось восемь месяцев и отменить его уже нельзя.

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