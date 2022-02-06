Украинский спортсмен устроил акцию протеста на Олимпиаде в Пекине

Выступающий в скелетоне Владислав Гераскевич после своего заезда устроил акцию протеста против вторжения России в Украину.

Украинский спортсмен вышел в финал соревнования.

Совершив свою попытку в квалификации, спортсмен, проходя мимо камер он поднял плакат с надписью: «Нет войне в Украине».

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