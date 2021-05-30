Президент Туркменистана готов расстаться с властью

12 марта в Туркменистане пройдут досрочные президентские выборы. Президент Гурбангулы Бердымухамедов намекнул, что собирается уйти в отставку.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти президента Сапармурата Ниязова.



Об этом сообщает Reuters.

64-летний Бердымухамедов управляет среднеазиатской страной с 2006 года, имея политической оппозиции. Его 40-летний сын Сердар рассматривается как вероятный преемник, отмечает агентство.

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«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», – сказал Бердымухамедов в пятницу, 11 февраля, на заседании верхней палаты парламента.

Президент не уточнил, когда конкретно собирается уйти в отставку.

В Туркменистане ни разу после провозглашения независимости в 1991 году в результате распада СССР не проводились свободные и честные выборы.

Ранее Власти писали, что Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером, а также поставил его во главе Высшей контрольной палаты страны.

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Тэги: Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов