Вторжение РФ: МИД Украины призывает сохранять спокойствие
Правительство призывает украинцев не паниковать на фоне появляющихся сообщений о точной дате вторжения России в Украину.
Заявление МИД Украины было опубликовано на официальном сайте ведомства.
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В заявлении указано, что сейчас критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
Правительство Украины готово к разным сценариям развития событий и приложит все возможные усилия, чтобы «какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь».
«Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказано в заявлении.
В правительстве заверяют, что продолжают работать на снижение напряжения и мобилизируют все возможную поддержку международных партнеров для удержания России «в русле дипломатического диалога».
Как сообщали Власти, нападение РФ на Украину начнется 16 февраля, — СМИ.