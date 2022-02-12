Вторжение РФ: МИД Украины призывает сохранять спокойствие

Правительство призывает украинцев не паниковать на фоне появляющихся сообщений о точной дате вторжения России в Украину.

В правительстве заверяют, что продолжают работать на снижение напряжения и мобилизируют все возможную поддержку международных партнеров



Заявление МИД Украины было опубликовано на официальном сайте ведомства.

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В заявлении указано, что сейчас критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

Правительство Украины готово к разным сценариям развития событий и приложит все возможные усилия, чтобы «какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь».

«Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказано в заявлении.

В правительстве заверяют, что продолжают работать на снижение напряжения и мобилизируют все возможную поддержку международных партнеров для удержания России «в русле дипломатического диалога».

Как сообщали Власти, нападение РФ на Украину начнется 16 февраля, — СМИ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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