В Никарагуа в тюрьме умер генерал-оппозиционер

Бывший лидер никарагуанских повстанцев 73-летний Уго Торрес умер через 8 месяцев после заключения в тюрьму по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает BBC News.

Вместе с нынешним президентом Даниэлем Ортегой он считался одним из героев Сандинистской революции против диктатуры Анастасио Сомосы в 1970-х годах.

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Торрес принял участие в рискованной операции по освобождению Ортеги из тюрьмы в 1974 году.

Но позже он обвинил Ортегу в том, что тот сам превратился в диктатора.

Торрес был среди 46 бывших повстанцев, арестованных в июне прошлого года. Им не дали участвовать в выборах, на которых Ортега был избран на четвертый срок подряд.

В оппозиционной партии Unamos, одним из лидеров которой был Уго Торрес, рассказали, что он подвергался «физическим и психологическим пыткам» с момента задержания. Партия заявила, что в прошлом месяце сообщала властям об ухудшении здоровья своего лидера, но ответа не получила.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что Торреса «лишили свободы в бесчеловечных условиях».

Ранее Власти писали, что в Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты.

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Тэги: оппозиция, никарагуа