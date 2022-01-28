Зеленский попросил Байдена срочно прилететь в Украину
Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни, чтобы стабилизировать ситуацию.
Об этом сообщила: пресс-служба президента Украины после телефонного разговора Зеленского и Байдена
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», – заявил Зеленский.
Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации.
«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой», – подчеркнул он.
Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений.
Он отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать Украине действенную поддержку.
«Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений», – сказал президент.
Он отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.
«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», – отметил Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.
Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры на фоне высоких опасений начала российского вторжения в Украину в ближайшие дни.