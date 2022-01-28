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06:11 14 Февраля 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Зеленский попросил Байдена срочно прилететь в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни, чтобы стабилизировать ситуацию.

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в ближайшие дни

Об этом сообщила: пресс-служба президента Украины после телефонного разговора Зеленского и Байдена

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«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», – заявил Зеленский.

Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой», – подчеркнул он.

Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений.

Он отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать Украине действенную поддержку.

«Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений», – сказал президент.

Он отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», – отметил Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры на фоне высоких опасений начала российского вторжения в Украину в ближайшие дни.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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