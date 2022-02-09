Паника откладывается: что сделала Украина, чтобы избежать авиационной изоляции

После отказа некоторых авиакомпаний от рейсов в Украину и страховщиков от любых гарантий для подобных рейсов Кабмин принял ряд решений, чтобы избежать авиационной изоляции страны.

Украина предприняла ряд мер, чтобы избежать воздушной изоляции



О шагах в этом направлении рассказал в Telegram заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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По его словам, большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме, никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, так же, как нет никаких ограничений на пребывание воздушных суден в воздушном пространстве Украины.

При этом он признал, что за последние сутки возникли проблемы, связанные с крупными иностранными страховыми компаниями. Они сообщили авиаперевозчикам и собственникам воздушных суден, что в связи с многочисленными сообщениями о возможных военных действиях, страховые гарантии не будут распространяться на самолеты, пребывающие в воздушном пространстве Украины.

Соответственно, компании-собственники, стремясь минимизировать свои риски, начали ограничивать пребывание своих бортов на территории Украины.

Что сделал Кабмин:

были выработаны конкретные предложения страховым компаниям, чтобы изменить условия ограничений по страховым гарантиям для собственников воздушных суден;

представители Мининфраструктуры связались с посольствами стран, в которых зарегистрированы вышеуказанные страховые компании, и на данный момент продолжаются консультации по конкретным пунктам предложения украинских властей. Ждем результатов;

в воскресенье, 13 февраля, утром Кабмин собрал всех авиаперевозчиков и вместе с ними выработал проект решения правительства о поддержке рынка авиаперевозок и выделении средств на гарантии безопасности полетов воздушных судов;

Кабинет министров принял соответствующее решение и по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

Найем пояснил, что эти деньги никому не выдаются. Они будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры и, в случае необходимости их используют для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Замминистра отметил, что этих средств должно хватить на покрытие стразовых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан.

“На этом сложности не заканчиваются мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены. Но и никакой паники тоже нет”, – резюмировал Найем.

Вместе с тем, по данным сервиса Flightradar24, в небе над Украиной не так много самолетов, как было раньше. Тем не менее они есть.

Как сообщали Власти, нардеп Алексей Гончарено сообщил, что страховые компании отзывают страховку гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому воздушное движение в украинском небе будет приостановлено.

Позже Мининфраструктуры заявило, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, а у некоторых авиаперевозчиков действительно возникли трудности, однако они связаны с колебаниями на рынках страхования.

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