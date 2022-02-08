Шесть дней блокады: полиция разогнала протестующих с моста между Канадой и США

В воскресенье, 13 февраля, канадская полиция арестовала несколько протестующих и разблокировала мост.

Полиция задержала более десятка человек.



Об этом сообщает Reuters.

Канадская полиция очистила от протестующих мост «Амбассадор» в Виндзоре, провинция Онтарио.

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В пятницу, 11 февраля, суд постановил, что полиция должна возобновить свободный проезд по мосту, но многие участники акции протеста расходиться отказались.

Операция по деблокированию моста началась в субботу утром. В заявлении полиции сказано, что в ходе операции были арестованы более десятка человек. Власти также временно конфисковали несколько автомобилей.

Через мосту, который соединяет американский Детройт и канадский Виндзор, проходит около четверти объема торговли между Канадой и США. Участники так называемого «Конвоя свободы» блокировали мост целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям. Заводы General Motors, Ford, Toyota и Honda были вынуждены приостановить работу.

Как писали Власти, акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась 29 января. Манифестанты требовали от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Канада, протесты, мост, дальнобойщики