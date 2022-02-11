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Главная » Украина » Политика
09:10 14 Февраля 2022 Просмотров 241   КомментариевКомментарии

Украина может отозвать заявку на членство в НАТО, чтобы избежать войны с Россией

Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

пристайко вепрвые озвучил мысль об отказе украины от членства в НАТО

Такое заявление сделал в эфире ВВС Radio 5 посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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В разговоре с журналистом Пристайко допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской Конституции, он ответил: «Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому».

По словам Пристайко, Украина «может проявить гибкость».

Как сообщали Власти, в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон располагает достоверной информацией о начале вторжения России в Украину 16 февраля.

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Тэги: НАТО, Вадим Пристайко
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