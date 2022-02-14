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09:48 14 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД прокомментировали слова Пристайко о возможном отказе Украины от НАТО

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отзыве заявки на членство в НАТО вырваны из контекста.

В МИДе заявили, что слова Пристайко вырвали из контекста

Об этом  в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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«Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста», – заявил он.

В то же время, в МИД отметили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

«Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс», – пояснил Николенко.

По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

«При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины», – отметил спикер МИД.

Как сообщали Власти, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

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Тэги: МИД Украины, Вадим Пристайко
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