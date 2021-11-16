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Главная » Мир » Политика
11:03 14 Февраля 2022 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

Кризис на границе Украины достиг критической точки, но окно возможностей еще открыто, – Джонсон

Ожидается, что британский премьер Борис Джонсон проведет переговоры с европейскими лидерами, чтобы заставить Россию отойти «от края пропасти».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит с лидерами европейских стран возможность оказания Украине дополнительной помощи.

Об этом пишет Independent.

На этой неделе у Джонсона запланирован визит на континент. Темой переговоров будет ситуация вокруг Украины.

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«Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России», – цитирует The Guardian заявление пресс-службы премьера Великобритании.

Но на Даунинг-стрит считают, что «окно для деэскалации и дипломатии еще открыто, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с союзниками, добиваясь от России, чтобы она отступила от края пропасти».

Как писали Власти, Великобритания готовит пакет военной и экономической помощи Украине.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Великобритания
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