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Главная » Украина » Политика
10:57 14 Февраля 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Украина срочно попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет

Накануне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к немецкому правительству с просьбой немедленно предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет.

Украина попоросила противотанковые ракеты для защиты от российского вторжения

Об этом сообщил Der Spiegel. Дипломат объяснил просьбу необходимостью защиты от возможного наземного наступления России.

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«Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию», – заявил Мельник.

Издание напомнило, что 3 февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд нелетальных вооружений. Речь шла об электронных системах слежения, оборудовании для разминирования, защитных костюмах, цифровых радиостанциях, радиолокационных станциях и приборах ночного видения.

Однако противотанковые ракеты не входили в этот список.

Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 13 февраля, предупредил Россию о немедленных санкциях и «жесткой реакции», если она нападет на Украину.

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Тэги: оружие, Германия
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