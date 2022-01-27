Украина срочно попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет
Накануне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к немецкому правительству с просьбой немедленно предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет.
Об этом сообщил Der Spiegel. Дипломат объяснил просьбу необходимостью защиты от возможного наземного наступления России.
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«Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию», – заявил Мельник.
Издание напомнило, что 3 февраля правительство Украины отправило Берлину список пожеланий, который включает в себя ряд нелетальных вооружений. Речь шла об электронных системах слежения, оборудовании для разминирования, защитных костюмах, цифровых радиостанциях, радиолокационных станциях и приборах ночного видения.
Однако противотанковые ракеты не входили в этот список.
Как сообщали Власти, канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 13 февраля, предупредил Россию о немедленных санкциях и «жесткой реакции», если она нападет на Украину.