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Главная » Украина » Происшествия
11:36 30 Марта 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

В Киеве и Чернигове не заметили сокращения военной активности российских войск

Накануне в России заявили о сокращении военной активности в этих областях.

В Киеве и Чернигове не заметили сокращения военной активности российских войск, о которой накануне объявило Минобороны РФ.

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Так, утром в среду, 30 марта, губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал, что в регионе продолжаются обстрелы.

«Уменьшение» активности в Черниговской области, в кавычках, враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь гатил по городу Чернигов. Уничтожены объекты инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов», – сказал Чаус.

В свою очередь, советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что нет уменьшения военной активности и под Киевом.

По его словам, всю ночь в Киевской области на территории возле Ирпеня велись боевые действия.

«Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится», – сказал Денисенко.

Тэги: военная активность
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