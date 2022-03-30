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Главная » Украина » Происшествия
14:29 30 Марта 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Оккупанты обещают украинским детям деньги за корректировку огня

Детей используют и конечно же не платят.

Информацией об одном из таких инцидентов поделилась Служба безопасности Украины.

В Харьковской области оперативники СБУ выкрыли несовершеннолетнего парня, которого разведка РФ сделала корректировщиком огня. Мальчик увидел в мессенджере «Телеграм» соответствующую российскую рекламу. Он заинтересовался предложением, после чего с ним связались военные РФ. Враги пообещали заплатить ребенку деньги в обмен на информацию о местоположении ВСУ.

Когда парень отправил оккупантам данные, те начали отвечать все реже. Деньги мальчику, конечно же, никто не заплатил. СБУ провела с провинившимся ребенком и его отцом разъяснительную работу, а также призвала всех родителей внимательно следить за своими сыновьями и дочерями.

Тэги: корректировщики огня
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