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17:21 17 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Мы не верим соседям и просто словам, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему трудно поверить в надежность «некоторых стран или некоторых лидеров» после эскалации войны в Украине.

Зеленский дал интервью CNN

Об отношениях с другими государствами  после начала войны Зеленский рассказал в интервью CNN.

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Журналист Джейк Таппер спросил украинского президент о том, не находит ли он использование  мировыми лидерами слов  «никогда больше» – лозунга, который ассоциируется с Холокостом и преступлениями против человечности – «пустыми» сейчас.

«Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине, я не верю в это чувство, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации России мы не верим нашим соседям. Мы не верим во все это», – сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что не верит даже в документально подтвержденные гарантии безопасности и международное право.

«Я не верю документам, потому что у нас уже есть Будапештский меморандум — я думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто бумажка и она ничего не стоит», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что его основана на практических, ощутимых усилиях и украинском народе.

«Мы просто верим в контрактные, прагматичные вещи. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, дайте нам руку, поддержите нас, дайте нам деньги и остановите Россию. Вы можете сделать это, если вы друг. Если вы думаете об этой демократии и обо всем этом моменте, потому что у нас одни и те же мысли, если мы говорим о свободе, а не потому, что мы хотим вести диалог о свободе», — сказал он.

«Единственная вера – в себя, в свой народ, вера в наши Вооруженные силы и вера в то, что страны будут поддерживать нас не только своими словами, но и своими действиями. И все. Больше никогда… На самом деле, все говорят об этом, и все же, как вы можете видеть, не у всех есть мужество», – заключил Зелнский.

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