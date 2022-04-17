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17:50 17 Апреля 2022 500 Комментарии
Появились апокалиптические фото пожара после обстрела Лисичанского НПЗ
В воскресенье, 16 апреля, российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, вызвав масштабный пожар.
Рашисты обстреляли НПЗ утром 16 апреля
Апокалиптические снимки масштабного происшествия опубликовало Reuters. На них запечатлены огромные клубы дыма и украинские огнеборцы.
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О самом происшествии ранее сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, утром рашисты ударили по нефтяному предприятию, в результате чего поднялся пожар на территории 5000 кв.м.
Гайдай отметил, что это был уже не первый обстрел этого завода.
Российские военные целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.
Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама.
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