Появились апокалиптические фото пожара после обстрела Лисичанского НПЗ

В воскресенье, 16 апреля, российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, вызвав масштабный пожар.

Рашисты обстреляли НПЗ утром 16 апреля



Апокалиптические снимки масштабного происшествия опубликовало Reuters. На них запечатлены огромные клубы дыма и украинские огнеборцы.

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О самом происшествии ранее сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, утром рашисты ударили по нефтяному предприятию, в результате чего поднялся пожар на территории 5000 кв.м.

Гайдай отметил, что это был уже не первый обстрел этого завода.

Российские военные целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.

Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама.