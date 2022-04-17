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17:50 17 Апреля 2022 Просмотров 500   КомментариевКомментарии

Появились апокалиптические фото пожара после обстрела Лисичанского НПЗ

В воскресенье, 16 апреля, российские войска обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, вызвав масштабный пожар.

Рашисты обстреляли НПЗ утром 16 апреля

Апокалиптические снимки масштабного происшествия опубликовало Reuters. На них запечатлены огромные клубы дыма и украинские огнеборцы.

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О самом происшествии ранее сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, утром рашисты ударили по нефтяному предприятию, в результате чего поднялся пожар на территории 5000 кв.м.

Гайдай отметил, что это был уже не первый обстрел этого завода.

Обстрел произошел утром 16 апреля

Обстрел произошел утром 16 апреля

Российские военные целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.

Площадь пожара составила 5000 кв. м

Площадь пожара составила 5000 кв. м

Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама.

Это не первый обстрел Лисичанского НПЗ

Это не первый обстрел Лисичанского НПЗ

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