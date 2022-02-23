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18:03 17 Апреля 2022 Просмотров 257   КомментариевКомментарии

Общество не хочет переговоров: Зеленский высказался о шансах договориться с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шансы закончить войну с Россией в процессе мирных переговоров стремительно уменьшаются из-за зверств оккупантов на украинской земле.

Зеленский оценил шансы мира с Россией

Свое мнение глава государства высказал в интервью CNN.

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«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», – сказал  Зеленский.

При этом отметил, что украинцы будут разговаривать и пытаться договориться при любой возможности, но не на основании российского ультиматума. По словам главы государства, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет.

При этом Зеленский не исключил, что Украина “может сражаться с РФ и 10 лет».

Тэги: Владимир Зеленский
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