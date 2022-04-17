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08:14 18 Апреля 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Оккупанты практически готовы к масштабному наступлению – Генштаб

Российские оккупационные войска завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне и пытаются наступать на нескольких направлениях.

Генштаб озвучил сводку на утро 18 апреля

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В указанных районах враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Беларуси фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил РФ.

На Северском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Идет инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории Российской Федерации.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.

В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.

В Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, а также пять артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.

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