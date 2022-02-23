Украина начала процесс вступления в ЕС

Украина заполнила вопросник, который послужит отправной точкой для принятия Европейским Союзом решения о членстве.

Украина может получить статус страны-кандидата уже в июне



Об этом сообщил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

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«Сегодня я могу сказать, что документ завершен украинской стороной», — сказал он.

По словам Жовквы, Еврокомиссии необходимо будет выпустить рекомендацию о соответствии Украины необходимым критериям членства.

«Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы предоставили Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительной, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС», – добавил замглавы ОП.

Также он уточнил, что Украина рассчитывает приобрести статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне во время запланированного заседания Европейского совета.

Европейский совет должен собраться 23-24 июня, согласно расписанию Совета на его веб-сайте.

«Далее нам нужно будет начать переговоры о вступлении. И как только мы проведем эти переговоры, мы уже можем говорить о полноправном членстве Украины в ЕС», – сказала Жовква.

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