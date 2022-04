Фото подбитого крейсера “Москва”, очевидно, настоящее – The Guardian

Об этом сообщило The Guardian. В сети распространяется фото якобы российского военного корабля «Москва», где он запечатлен через несколько минут после поражения украинской ракетой «Нептун».

Источник изображения неясен, и Guardian не удалось сразу проверить его подлинность.

Московский корреспондент The Guardian Эндрю Рот сказал, что, по его мнению, непроверенная фотография таки может быть первым снимком крейсера «Москва» после того, как он, как сообщается, был поражен ракетой.

Unverified photo may be the first of the Moskva cruiser that sank after reportedly being hit by a Ukrainian Neptune missile. https://t.co/F2CvK9I440

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 17, 2022