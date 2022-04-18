Ракетная атака по Львову: есть погибшие и пострадавшие

Утром 18 апреля по военным и гражданским объектам Львова было нанесено четыре ракетных удара, есть погибшие и пострадавшие.

По Львову нанесено четыре ракетных удара



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию Воздушного командования «Запад».

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Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу.

В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается.

Объекты получили существенные повреждения.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок.

Данные уточняются.

Фото последствий ударов опубликовал глава правления «Укрзалізниці» Александр Камышин. На снимке видно пылающее здание рядом с железной дорогой.

Кроме того, народный депутат от “Европейской солидарности Николай Княжицкий также опубликовал фото изрешеченного осколками авто.

«Во Львове есть погибшие и раненые. Уничтожена гражданская инфраструктура. Среди погибших есть ребенок», – сообщает народный депутат от Львова Николай Княжицкий