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15:48 18 Апреля 2022 12 Комментарии
Бывший вице-президент российского «Газпромбанка» застрелил членов семьи и покончил с собой
В Москве обнаружили убитыми всех членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева.
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Их нашла родственница, которая не смогла до них дозвониться. Преступление произошло в доме на Университетской улице. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой.
По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.
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