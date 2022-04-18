НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:48 18 Апреля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Бывший вице-президент российского «Газпромбанка» застрелил членов семьи и покончил с собой

В Москве обнаружили убитыми всех членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева.

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Их нашла родственница, которая не смогла до них дозвониться. Преступление произошло в доме на Университетской улице. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой.

По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Loading...

Новости по теме

ТОР
18.04.2022 14:26
Google открыл качественные спутниковые снимки секретных объектов РФ: что посмотреть
ТОР
18.04.2022 13:11
Медведчук обратился к Зеленскому и Путину: что хочет
ТОР
18.04.2022 13:01
В Кремле прокомментировали обращение Оксаны Марченко к Путину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com