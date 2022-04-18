Вперед в прошлое: в Геническе оккупанты восстановили памятник Ленину

В оккупированном орками Геническе очередная попытка вернуть жителей города в советское прошлое – на фоне уже развивающихся российского и советского флага, оккупанты восстанавливают памятник Ленину.

И Ленин такой "молодой"



Об этом сообщает Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В своем посте Юрий Соболевский отметил, что все это происходит на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жёсткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции.

“Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу «back in the ussr» будет продолжаться вплоть до освобождения нашей области ВСУ”,- подчеркнул Юрий Соболевский.