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Главная » Украина » Общество
16:17 18 Апреля 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Вперед в прошлое: в Геническе оккупанты восстановили памятник Ленину

В оккупированном орками Геническе очередная попытка вернуть жителей города в советское прошлое – на фоне уже развивающихся российского и советского флага, оккупанты восстанавливают памятник Ленину.

И Ленин такой "молодой"

Об этом сообщает Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском  областном совете Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

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В своем посте Юрий Соболевский отметил, что все это происходит  на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жёсткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции.

“Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу «back in the ussr» будет продолжаться вплоть до освобождения нашей области ВСУ”,- подчеркнул Юрий Соболевский.

Ноги Ленина уже стоят

Ноги Ленина уже стоят

Назад в будущее

Назад в будущее

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