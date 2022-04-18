Путин в отчаянии, он может атаковать базу НАТО, – экс-глава британской службы безопасности

Президент РФ Владимир Путин может рассмотреть вопрос о нанесении удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Путина сильно беспокоят поставки Украине оружия из стран НАТО



Как сообщила Daily Mail, такое мнение высказал Лорд Рикеттс, первый советник правительства по национальной безопасности. Он подчеркнул, что Путин «все более отчаянно пытается перекрыть поток оружия» в Украину.

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По словам эксперта, Кремль может атаковать самолеты или конвои, направляющиеся в Украину из НАТО.

«Скорее всего, я думаю, что они рассматривают какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину, который поддерживает украинские вооруженные силы”, – предположил Рикеттс.

Поэтому предупредил, что конвои и самолеты с оружием находятся в потенциальной опасности.

«В худшем случае возможен какой-то ракетный удар по базе в НАТО, где готовилось оружие для поставки Украины. И это, безусловно, поставит страны НАТО перед реальной дилеммой», – отметил британский чиновник.