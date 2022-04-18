Путин в отчаянии, он может атаковать базу НАТО, – экс-глава британской службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин может рассмотреть вопрос о нанесении удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.
Как сообщила Daily Mail, такое мнение высказал Лорд Рикеттс, первый советник правительства по национальной безопасности. Он подчеркнул, что Путин «все более отчаянно пытается перекрыть поток оружия» в Украину.
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По словам эксперта, Кремль может атаковать самолеты или конвои, направляющиеся в Украину из НАТО.
«Скорее всего, я думаю, что они рассматривают какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину, который поддерживает украинские вооруженные силы”, – предположил Рикеттс.
Поэтому предупредил, что конвои и самолеты с оружием находятся в потенциальной опасности.
«В худшем случае возможен какой-то ракетный удар по базе в НАТО, где готовилось оружие для поставки Украины. И это, безусловно, поставит страны НАТО перед реальной дилеммой», – отметил британский чиновник.