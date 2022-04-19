Большая битва на Донбассе еще не началась, – Пентагон

Несмотря на заявление украинских властей о начале ожидавшегося масштабного наступления российских войск на Донбассе, аналитики считают, что большая битва все еще находится в стадии подготовки.

Россия продолжает стягивание войск для решительной битвы



Об этом сообщило BBC со ссылкой на американскую New York Times.

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Россия усилила обстрелы городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500- километровой линии фронта, а наземные войска пошли в атаку.

Наблюдатели, однако, отмечают, что Россия продолжает подтягивать войска и вооружения в Донбасс и что движение войск в понедельник не дотягивало до ожидавшегося крупномасштабного наступления.

“Это продолжается четверо суток и просто нарастает по интенсивности. В сумме, да, общая картина подтверждает, что наступление началось, и оно активизируется в ближайшие дни», – процитировало издание представителя украинского командования..

Представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что российское командование все еще создает условия для более масштабного наступления.

Аналитики предполагают, что цель некоторых обстрелов – запереть украинские части в Харькове и других городах, чтобы не допустить их перемещения в виде подкрепления на Донбасс, куда придется основной удар.

Несмотря на потери в живой силе и вооружениях и явные проблемы с логистикой, у России остается намного больше резервов, чем у Украины, отмечает NYT.

Однако директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается несколько иной точки зрения.

“Я думаю, что бы ни случилось на Донбассе, российская армия уже истощена. Очередное наступление менее решительное, чем кажется», – отметил эксперт.