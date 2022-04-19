Большая битва на Донбассе еще не началась, – Пентагон
Несмотря на заявление украинских властей о начале ожидавшегося масштабного наступления российских войск на Донбассе, аналитики считают, что большая битва все еще находится в стадии подготовки.
Об этом сообщило BBC со ссылкой на американскую New York Times.
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Россия усилила обстрелы городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500- километровой линии фронта, а наземные войска пошли в атаку.
Наблюдатели, однако, отмечают, что Россия продолжает подтягивать войска и вооружения в Донбасс и что движение войск в понедельник не дотягивало до ожидавшегося крупномасштабного наступления.
“Это продолжается четверо суток и просто нарастает по интенсивности. В сумме, да, общая картина подтверждает, что наступление началось, и оно активизируется в ближайшие дни», – процитировало издание представителя украинского командования..
Представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что российское командование все еще создает условия для более масштабного наступления.
Аналитики предполагают, что цель некоторых обстрелов – запереть украинские части в Харькове и других городах, чтобы не допустить их перемещения в виде подкрепления на Донбасс, куда придется основной удар.
Несмотря на потери в живой силе и вооружениях и явные проблемы с логистикой, у России остается намного больше резервов, чем у Украины, отмечает NYT.
Однако директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается несколько иной точки зрения.
“Я думаю, что бы ни случилось на Донбассе, российская армия уже истощена. Очередное наступление менее решительное, чем кажется», – отметил эксперт.