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08:48 19 Апреля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

США могут признать Россию страной – спонсором терроризма

В Госдепартамента США изучают все инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить ее государством, поддерживающим терроризм.

Нед Прайс сообщил, что в Госдепе рассматривают возможность признания РФ спосором терроризма

Об этом сообщило CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Он уточнил, что процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

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«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN в понедельник, когда его спросили о возможности включения России в список государственных спонсоров терроризма в понедельник.

Он также добавил, что США будет использовать любые рычаги, доступные в рамках закона, если они будут эффективным и уместным.

Согласно определению Государственного департамента, государство, спонсор терроризма, — это страна, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма».

В настоящее время США называют только четыре страны государственными спонсорами терроризма: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних телефонных разговоров попросил президента США Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

Напомним, США уже ввели жесткие санкции против России из-за войны в Украине, но добавление ее в список было бы символическим шагом, который также нанесет еще больший ущерб российской экономике.

Это приведет, в частности, к запрету России покупать определенные товары, которые могут быть использованы в коммерческих или военных целях, а также к санкциям в отношении других людей и стран, которые все еще ведут определенную торговлю с Россией.

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