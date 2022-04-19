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Главная » Украина » Экономика
09:29 19 Апреля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Monobank передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО

Monobank не будет закрывать счета клиентов, выехавших до войны в оккупированный Крым и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Банк оставил огрнаичение только для клиентов из России, Беларуси и ряда других стран

Об этом сообщил в  Facebook сооснователя банка Олег Гороховский.

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В то же время прекращается обслуживание тех, кто находится в России, Беларуси, Северной Корее, Сирии и Эритрее.

“Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ругались”, – написал Гороховский.

Он уточнил, что банк не примет решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных.

Напомним, Monobank собирался закрыть счета тех, кто не покинул Крым, ОРДЛО, Россию, Беларусь, Северную Корею, Эритрею и Сирию. В общей сложности мера должна была коснуться более 11 000 клиентов.

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