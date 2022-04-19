Российские войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Российские оккупационные войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе – последнего крупного оплота обороны украинских сил в городе.

Оккупанты пошли на штурм "Азовстали"



Об этом заявил представитель «ДНР» Эдуард Басурин. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» приводит РИА Новости.

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Он также назвал «фейком» информацию о наличии гражданских лиц на «Азовстали».

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупационные войска в Мариуполе не только сбрасывают бомбы на «Азовсталь», но и хаотически обстреливают жилищный сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.

«Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по «Азовстали», но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды”, – сообщил Андрющенко.