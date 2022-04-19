НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:09 19 Апреля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Российские войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

Российские оккупационные войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе – последнего крупного оплота обороны украинских сил в городе.

Оккупанты пошли на штурм "Азовстали"

Об этом заявил представитель «ДНР» Эдуард Басурин. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» приводит РИА Новости.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он также назвал «фейком» информацию о наличии гражданских лиц на «Азовстали».

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупационные войска в Мариуполе не только сбрасывают бомбы на «Азовсталь», но и хаотически обстреливают жилищный сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.

«Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по «Азовстали», но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды”, – сообщил Андрющенко.

Loading...

Новости по теме

ТОР
19.04.2022 09:49
Сравнение приложений БК 1win и Melbet
ТОР
19.04.2022 09:29
Monobank передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО
ТОР
19.04.2022 09:08
Россияне могут остаться без апельсинового сока
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45  Украина

Британия передаст Украине ракетные комплексы Stormer: в чем их сила

16:32  Мир

Пятый обмен пленными состоялся: известно количество вернувшихся домой украинцев

15:25  Украина

Россия будет бить ракетами по Украине до последнего дня войны, – Арестович

15:18  Украина

Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине

15:04  Украина

Орков больше, чем людей: жители запорожских сел живут в ужасе и надежде

15:01  Украина

Греция захватила российский танкер в рамках санкций ЕС

14:26  Мир

«Воскресший» Шойгу высказался о войне с Украиной

14:13  Мир

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56  Мир

Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из РФ

13:33  Украина

Лавров заявил о начале “следующей фазы спецоперации в Украине”

12:57  Мир

У Зеленского озвучили способ быстро закончить войну

11:03  Украина

Российские войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

10:09  Украина

Сравнение приложений БК 1win и Melbet

09:49  Мир

Monobank передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО

09:29  Украина

Россияне могут остаться без апельсинового сока

09:08  Мир

США могут признать Россию страной – спонсором терроризма

08:48  Мир

Новости | NetGameSlots.com